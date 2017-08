Forex, euro balza su yen, solido oltre 1,35 dollari dopo Pmi servizi

NEW YORK, 5 febbraio (Reuters) - Viaggia in forte rialzo, con un progresso superiore al punto percentuale, il cambio dell'euro/yen in apertura di seduta sulla piazza newyorkese, forte del confortante risultato delle indagini sul terziario della zona euro. Secondo la lettura finale di gennaio, il Pmi sul settore dei servizi della zona euro si è portato a 48,6 - massimo degli ultimi dieci mesi - tre decimi oltre la stima flash e nove oltre dicembre. Si mantiene intanto saldamente oltre la soglia di 1,35 il cross dell'euro/dollaro dopo correzione di ieri, per quanto gli investitori si mostrino restii a spingere l'apprezzamento troppo oltre in attesa dell'appuntamento di dopodomani con il consiglio mensile Bce. Al recente vistoso rafforzamento del cambio ha fatto riferimento Francois Hollande in un'audizione al parlamento europeo di Strasburgo, sostenendo che la zona euro deve difendere la propria valuta stabilendone un livello "più realistico". ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3516/18 1,3513 DOLLARO/YEN 93,15/16 92,36 EURO/YEN 125,98/03 124,84 EURO/STERLINA 0,8591/93 0,8572 ORO SPOT 1.683,00/3,65 1.674,00/4,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia