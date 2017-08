Forex, euro risale dopo minimi ieri, attese valutazioni Bce su cambi

TOKYO/SIDNEY, 6 febbraio (Reuters) - Torna a salire l'euro dopo essere scivolato ieri ai minimi da una settimana a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Francois Hollande, che ha chiesto di proteggere la valuta unica da oscillazioni irrazionali e proposto di individuare un target di medio termine per il cambio.

Alle 7,50 italiane il cambio euro/dollaro tratta in area 1,3570, leggermente sotto 1,3581 dell'ultima chiusura ma sensibilmente in ripresa dal minimi di 1,3458 di ieri.

Da una parte gli osservatori giudicano improbabili forme di intervento diretto sul cambio, anche per l'opposizione della Germania, ma dall'altra si attende il meeting Bce di domani, in cui - ipotizza qualcuno - il presidente Mario Draghi potrebbe correggere il tono relativamente positivo mostrato nell'ultimo mese, alla base del recente apprezzamento dell'euro non del tutto gradito da molti esportatori europei.

"Sarà interessante vedere se la Bce cambierà i toni dopo essersi mostrata forse un po' troppo rialzista in gennaio" afferma lo strategist di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Minori Uchida.

Ieri sera il banchiere centrale finlandese Erkki Liikanen ha affermato che la Bce non ha alcun target sul tasso di cambio.

Resta invece sotto forte pressione lo yen, ai minimi da 33 mesi sul dollaro, sulle attese di nuove ed aggressive misure espansive da parte della Bank of Japan.

Gli investitori guardano peraltro all'imminente cambio al vertice della Bank of Japan, con le dimissioni dell'attuale numero uno Shirakawa annunciate per il prossimo 19 marzo. Praticamente scontato appare l'avvicendamento con un nuovo governatore più vicino alle posizioni espansive del governo di Tokyo.

Dollaro/yen 93,90/81 da 93,61 dell'ultima chiusura, con un massimo intraday a 94,06; euro/yen a 127,35 da 127,14.

