RPT-Forex, euro a massimi, dollaro riduce rialzo su yen dopo Pil Usa

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - Sostenuto da un ritorno di fiducia sull'economia europea, l'euro si è spinto ai massimi di svariati mesi contro dollaro e yen. La valuta Usa ha invece perso terreno contro lo yen, ampliando la correzione anche contro l'euro dopo i deludenti dati sull'economia Usa. La moneta unica ha oggi infranto al rialzo la soglia di 1,35 dollari, spingendosi ai massimi da 14 mesi contro la valuta Usa a 1,3563 dollari, e toccando anche i massimi di 33 mesi contro la divisa nipponica a 123,85. Il dollaro/yen è invece brevemente sceso al minimo di seduta di 90,64, da una chiusura di ieri a 90,73, dopo che il dato preliminare sul Pil del quarto trimestre Usa ha mostrato un'inattesa contrazione dello 0,1% a fronte di stime per un rialzo dell'1,1%. Il dato sull'economic sentiment di gennaio della zona euro ha invece mostrato un miglioramento superiore alle attese a 89,2 da 87 di dicembre e a fronte di un consensus per 88,2. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3551/55 1,3491 DOLLARO/YEN 91,14/15 90,73 EURO/YEN 123,53/57 122,41 EURO/STERLINA 0,8580/84 0,8556 ORO SPOT 1.677,50/8,25 1.663,45/4,25