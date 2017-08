Forex, euro tonico su dlr, attesa per dati su primi rimborsi Ltro

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Prende forza l'euro dopo una prima parte della mattinata sostanzialmente incolore, col cambio su dollaro saldamente sopra quota 1,33, e non lontano dal massimo da 11 mesi di 1,3404 visto la settimana scorsa. Secondo gli operatori la valuta unica trova una certa dose di sostegno nell'attesa per l'apertura del periodo in cui le banche possono iniziare a rimborsare la liquidità erogata nei due finanziamenti triennali della Bce. Il primo annuncio al riguardo arriverà venerdì da Francoforte e anche se le cifre ripagate alla Bce saranno inizialmente modeste, la restituzione di parte dei fondi viene vista come un primissimo accenno di stretta monetaria nella zona euro, in controtendenza rispetto a quanto sta accadendo negli Usa e in Giappone. "Rispetto alle altre banche centrali la Bce sta stabilizzando o addirittura riducendo il proprio bilancio. Aspettiamo i rimborso del Ltro e se il numero è superiore alle attese l'euro potrebbe salire sopra 1,34 sul dollaro" spiega lo strategist di Nomura Goeff Kendirck. Secondo un sondaggio Reuters la settimana prossima le banche rimborseranno alla Bce circa un miliardo di liquidità. Resta d'altra parte tonico lo yen, già protagonista ieri di un apprezzamento dell'1,1% sul dollaro, il guadagno intraday più ampio da maggio scorso. La valuta giapponese beneficia di una certa dose di delusione da parte degli investitori per l'azione della Bank of Japan, che ieri ha annunciato l'innalzamento del target di inflazione al 2% e un programma di acquisti illimitati di asset a partire dal 2014: misure certamente espansive, ma che non rappresentano quell'intervento di stimolo sull'economia urgente e immediato che molti si attendevano e che nelle ultime settimane aveva fortemente penalizzato la divisa nazionale. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3341/44 1,3320 DOLLARO/YEN 88,41/45 88,70 EURO/YEN 117,93/95 118,19 EURO/STERLINA 0,8401/07 0,8408 ORO SPOT 1.692,51/3,28 1.691,60/2,60 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia