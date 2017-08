Forex, euro in calo su yen, stabile su dollaro

NEW YORK, 8 gennaio (Reuters) - L'euro e il dollaro sono in calo contro yen sulla piazza statunitense poichè gli investitori calcolano che i recenti guadagni siano andati troppo oltre in troppo poco tempo, anche considerando le attuali aspettative di nuovi allentamenti monetari da parte della Boj. Analisti e dealer dicono che lo yen ha spazio per rimbalzare ancora nei prossimi giorni. Il biglietto verde ha iniziato a salire contro lo yen dall'insediamento del nuovo governo giapponese che vuole convincere la Boj ad allentare ulteriomente la politica monetaria con nuove misure di stimolo. L'euro ha ricevuto un certo sostegno sia su yen sia su dollaro dalle dichiarazioni del ministro delle finanze giapponese Taro Aso, secondo cui il Giappone acquisterà una parte del bond Esm in programma oggi - il primo da quando il fondo è stato lanciato nello scorso ottobre - attingendo alle riserve estere.. Contro dollaro l'euro è poco variato, con gli investitori che guardano al prossimo meeting di politica monetaria giovedì, mantendosi sopra il minimo di tre settimane toccato venerdì di 1,2998 dollari. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3078/80 1,3115 DOLLARO/YEN 87,37/41 87,77 EURO/YEN 114,29/32 115,13 EURO/STERLINA 0,8144/48 0,8138 ORO SPOT 1.656,64/7,80 1.646,64/7,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia