Forex, dollaro ritraccia su yen, recupera su euro

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - Il dollaro scivola nei confronti dello yen dopo essere salito ai massimi da due anni e mezzo la settimana scorsa, ma recupera terrreno nei confronti dell'euro sull'ipotesi che la Banca centrale europea possa accennare a futuri tagli del costo del denaro. Poco dopo le 14,00 biglietto verde tratta a 87,71 yen, in calo dello 0,5% e lontano dal picco di 88,48 yen segnato venerdì . Le aspettative di un nuovo stimolo monetario da parte della banca centrale giapponese, il cui board si riunirà il 21 e il 22 gennaio, hanno favorito un apprezzamento della valuta statunitense, che ha guadagnato più dell'8% nei confronti della controparte nipponica a partire da inizio dicembre. Lo yen recupera terreno anche nei confronti dell'euro, che cede lo 0,8% a 114,29 yen, dopo aver segnato mercoledì un massimo da 18 mesi a 115,995. La valuta europea cede lo 0,4% sul dollaro e tratta a 1,3026 dollari, mantenendosi al di sopra del minimo a tre settimane segnato venerdì, quando era scesa fino a 1,2998. A detta degli analisti, l'euro è destinato probabilmente a rimanere sotto pressione nei prossimi giorni, con gli investitori che torneranno a vagliare l'evoluzione della crisi debitoria della zona euro e in attesa del meeting della Banca centrale europea in agenda giovedì. Qualsiasi indicazione di stimolo monetario o commenti sulla debolezza della congiuntura economica potrebbero spingerlo al ribasso. Sul finire della settimana scorsa, il dollaro si è reso protagonista di un rally, dopo la pubblicazione dei verbali del meeting della Federal Reserve Usa, che hanno evidenziato la presa di posizione di alcuni membri del board, i quali hanno preso in considerazione uno stop del programma di acquisto titoli già da quest'anno. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3033/35 1,3072 DOLLARO/YEN 87,75/76 88,16 EURO/YEN 114,37/40 115,20 EURO/STERLINA 0,8116/19 0,8193 ORO SPOT 1.654,94/6,48 1.656,45/7,25