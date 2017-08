Forex, dollaro s'indebolisce contro euro dopo dato occupati Usa

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - Il dollaro si indebolisce contro l'euro dopo il dato sugli occupati del settore non agricolo in dicembre, seppur superiore alle attese. Il dato potrebbe però essere stato visto negativamente per la valuta Usa per via di un rallentamento nel ritmo delle assunzioni. Il numero degli impieghi nel comparto non agricolo è infatti cresciuto negli Usa di 155.000 unità, leggermente al di sopra delle attese per un incremento di 150.000, ma al di sotto del livello di novembre, rivisto al rialzo a 161.000 dal precedente 146.000. L'euro è salito fino a un massimo di 1,3058 dollari dopo il dato, contro un minimo di seduta a 1,2997. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3049/52 1,3046 DOLLARO/YEN 87,66/68 87,34 EURO/YEN 114,37/40 113,83 EURO/STERLINA 0,8131/35 0,8099 ORO SPOT 1.649,90/50,80 1.662,96/3,75 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia