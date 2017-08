Forex, euro a massimi seduta, yen sale su dlr, BoJ delude alcuni

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Su spinte che secondo alcuni trader derivano da acquisti tecnici, l'euro tocca in apertura dei mercati Usa i massimi di seduta contro dollaro e yen. Gli acquisti sono scattati dopo la rottura del livello di restistenza a 1,3270 dollari, dice un trader. Lo yen è in rialzo invece contro il dollaro, dopo che la portata degli acquisti di asset annunciato dalla Banca del Giappone ha deluso alcuni investitori che avevano scommesso su una mossa più aggressiva. "La reazione del mercato è di una lieve delusione. Le attese di un 'easing' aggressivo da parte della BoJ si erano spinte troppo oltre la realtà" dice Lee Hardman, currency economist a Bank of Tokyo-Mitsubishi. La Banca centrale giapponese ha deciso di espandere lo stimolo monetario, in linea con la politica del primo ministro entrante. L'istituto centrale ha stabilito di ampliare la portata del programma di acquisto asset e di prestiti di 10.000 miliardi di yen a 101.000 miliardi. Il tasso overnight, come atteso è stato mantenuto fra zero e 0,1% con voto unanime. La BoJ ha anche annunciato le intenzioni di rivedere gli obiettivi di politica monetaria dirigendosi verso l'adozione di un 'inflation target' Dopo la decisione della BoJ, la valuta nipponica ha registrato un marginale guadagno contro il dollaro, un movimento di assestamento dopo che proprio in vista di stimoli più aggressivi in Giappone, il dollaro ha nell'ultimo mese guadagnato circa il 6% contro lo yen. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3289/92 1,3226 DOLLARO/YEN 84,33/35 84,40 EURO/YEN 111,99/2,04 111,63 EURO/STERLINA 0,8150/53 0,8138 ORO SPOT 1.658,09/09,05 1.666,56/7,33 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia