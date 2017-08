Forex, yen registra marginali guadagni dopo attesa azione BoJ

TOKYO, 20 dicembre (Reuters) - Dopo la decisione della BoJ, la valuta nipponica ha registrato un marginale guadagno contro il dollaro, un movimento di assestamento dopo che proprio in vista di stimoli più aggressivi in Giappone, il dollaro ha nell'ultimo mese guadagnato circa il 6% contro lo yen.

"Alcuni stanno vendendo dollaro/yen dopo che il grande evento [la riunione della BoJ] si è concluso, in vista delle vacanze di Natale" ha detto Yunosuke Ikeda di Nomura Securities.

In Giappone la Banca centrale ha terminato riunione di politica monetaria con la decisione di espandere lo stimolo monetario, in linea con la politica del primo ministro entrante. L'istituto centrale ha deciso infatti di ampliare la portata del suo programma di acquisto asset e di prestiti di 10.000 miliardi di yen a 101.000 miliardi. Il tasso overnight, come atteso è stato mantenuto fra zero e 0,1% con voto unanime. La BoJ ha anche annunciato le intenzioni di rivedere i suoi obiettivi di politica monetaria dirigendosi verso l'adozione di un 'infletion target'.

Attorno alle 8 l'euro vale 1,3214/18 dollari da una chiusura a 1,3226 e 110,98/1,00 yen da 111,63 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 83,91/95 da una chiusura a 84,40.

