Forex, euro resta vicino a max da oltre 7 mesi su dlr, yen debole

LONDRA, 17 dicembre (Reuters) - L'euro si mantiene vicino ai massimi da oltre sette mesi nei confronti del dollaro, supportato dai segnali di avanzamento dei negoziati tra democratici e repubblicani Usa per evitare il fiscal cliff. Intorno alle 11,10 la valuta unica passa di mano a 1,3180 dollari, vicino al massimo da oltre sette mesi segnato ieri a 1,3192 e in lieve rialzo rispetto all'ultima chiusura, indicata a 1,3163 dollari. L'euro è in marginale rialzo nei confronti dello yen e tratta a 110,66 da 110,41. La divisa nipponica riduce le perdite viste ieri ma resta vicino ai minimi da venti mesi nei confronti del biglietto verde, continuando a scontare le prospettive di un nuovo allentamento della politica monetaria già questa settimana da parte della banca centrale, sollecitata in tal senso dal nuovo governo liberaldemocratico. Salito ieri fino a 84,48 yen, massimo da aprile 2011, il biglietto verde tratta a 83,94 da 83,88 della precendente chiusura. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3180/82 1,3163 DOLLARO/YEN 83,94/99 83,88 EURO/YEN 110,66/71 110,41 EURO/STERLINA 0,8128/29 0,8123 ORO SPOT 1.700,81/0158 1.697,65/8,45