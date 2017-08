Forex, euro verso 1,31 dollari, aiutano Fed e Banca Giappone

LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - Decisamente sugli scudi la valuta unica europea in apertura di seduta sulla piazza londinese, dove il cambio beneficia dell'orientamento ribassista degli istituti centrali Usa e giapponese che deprimono invece i corsi di dollaro e yen. In rialzo di circa 0,2% rispetto alla chiusura di ieri sera a New York, l'euro tocca sugli schermi Reuters brevemente una punta di 1,31 dollari. Avanza di 0,4% il cross dell'euro/yen con un massimo intraday a 109,53. Caratterizzato dall'assottigliamento dei volumi che di consueto precede la fine dell'anno, il mercato mostra un acuirsi della volatilità. Dopo l'attesa conferma dei tassi Usa da parte di Federal Reserve ieri sera, gli investitori guardano con particolare attenzione ai nuovi collocamenti sul primario in arrivo da Italia e Spagna, attive entrambe sui segmenti a tre anni e sul tratto extra-lungo. Circa la delicata situazione politica italiana, un nuovo rapporto a cura di Moody's parla di "implicazioni limitate" sul rating sovrano e prevede che il prossimo esecutivo intenda rispettare gli elementi chiave della legge di stabilità di Mario Monti. Un'eventuale vittoria del centro-sinistra di Pier Luigi Bersani, aggiunge l'agenzia, implicherebbe la continuazione politica dell'agenda delle riforme. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3074/78 1,3072 DOLLARO/YEN 83,37/41 83,25 EURO/YEN 108,90/95 108,86 EURO/STERLINA 0,8095/97 0,8094 ORO SPOT 1.696,21/6,98 1.711,55/2,35 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia