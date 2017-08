Forex, euro annulla rialzo su dlr dopo Pmi zona euro, yen in calo

LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - L'euro annulla il movimento di apprezzamento sul dollaro a seguito della pubblicazione delle stime flash sui Pmi di dicembre di zona euro, Francia e Germania che - con l'eccezione di quest'ultima - confermano un quadro dell'economia europea ancora fortemente improntato alla contrazione . A metà mattinata l'euro/dollaro tratta sui valori di chiusura di ieri, di nuovo sotto quota 1,30, dopo essere salito in mattinata sino a di 1,3119, non lontano dai massimi da inizio mese. Ma al di là della frenata di questa mattina, alcuni operatori sottolineano come la valuta unica non sia stata sostanzialmente in grado di approfittare, con un rally più ampio, dei progressi compiuti in questi giorni dai vertici europei, che hanno visto tra l'altro lo sblocco dei nuovi aiuti alla Grecia e l'intesa sulla vigilanza bancaria unica. Resta d'altra parte decisamente sotto pressione lo yen, scivolato stamane fino ai minimi da nove mesi sul dollaro e da otto sull'euro in vista delle elezioni politiche di domenica. I sondaggi danno una larga vittoria del partito liberaldemocratico dell'ex premier Shinzo Abe, che ha molto insistito in campagna elettorale sulla necessità di aumentare le pressioni sulla Banca del Giappone per ulteriori misure di espansione monetaria. Il cambio euro/yen si conferma poco sotto il massimo di seduta di 190,98; lo stesso per il dollaro/yen, appena sotto il massimo di stamattina di 83,96. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3081/82 1,3076 DOLLARO/YEN 83,81/82 83,63 EURO/YEN 109,62/67 109,36 EURO/STERLINA 0,8111/13 0,8116 ORO SPOT 1.697,90/8,65 1.696,69/7,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia