Forex, euro scivola a minimi seduta su dlr dopo stime Bce

NEW YORK, 6 dicembre (Reuters) - L'euro ha toccato i minimi di seduta sul dollaro dopo la diffusione delle nuove stime economiche della Banca centrale europea per il blocco dei Paesi della valuta unica, che rischia la recessione, dopo quest'anno, anche nel 2013. L'euro è scivolato fino a 1,3021 dollari, in calo dello 0,3% rispetto all'ultima chiusura. "La combinazione di una crescita economica più debole e il rallentamento dell'inflazione lasciano la porta aperta a un taglio del costo del denaro nei prossimi mesi", commenta Joe Manimbo, analista a Western Unione Business Solutions. Oggi la Bce ha confermato il tasso di riferimento al minimo storico dello 0,75%. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3025/27 1,3066 DOLLARO/YEN 82,36/37 82,46 EURO/YEN 107,26/32 107,75 EURO/STERLINA 0,8085/86 0,8117 ORO SPOT 1.686.90/87,65 1.693,41/4,57 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia