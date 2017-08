Forex, euro stabile su dlr poco sopra minimi da 2 settimane

LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - Euro sostanzialmente stabile nel corso della mattinata, poco sopra i minimi da due settimane toccati nelle ultime ore in scia alla crisi di governo che di fatto si è aperta in Italia. Le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Monti sabato sera, a due giorni dalla decisione del Pdl di ritirare l'appoggio al governo, riaccendono i diffusi timori degli investitori per la stabilità politica di una delle principali economie della zona euro. A metà mattinata l'euro/dollaro tiene appena sopra quota 1,29, dopo essere sceso nelle ore precedente fino a 1,2878, praticamente sui minimi bisettimanali visti venerdì scorso. D'altra parte c'è anche da segnalare che il dollaro trae beneficio dai buoni dati di venerdì scorso sull'occupazione Usa, anche se resta una certa dose di cautela in vista delle possibili nuove mosse espansive che potrebbero arrivare domani al termine della riunione del comitato di politica monetaria della Fed. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2906/08 1,2895 DOLLARO/YEN 82,28/32 82,33 EURO/YEN 106,22/27 106,58 EURO/STERLINA 0,8049/52 0,8042 ORO SPOT 1.711,06/1,83 1.704,04/5,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia