Forex, euro riconquista 1,31 dollari, visti nuovi guadagni

NEW YORK, 4 dicembre (Reuters) - Arriva a superare la soglia di 1,31 dollari in apertura di seduta sulla piazza Usa la valuta unica europea, che ancora approfitta del clima rialzista innescato dall'annuncio dei dettagli del buy-back greco e dalla richiesta formale di ricapitalizzazione delle banche spagnole. A parere degli analisti, al cross dell'euro/dollaro - che sugli schermi Reuters tocca una punta a 1,3107 - resta margine di ulteriore apprezzamento così come ai rendimenti dei governativi italiani e spagnoli nel caso il riacquisto del debito ellenico vada in porto nei termini auspicati. Continua a deprimere i corsi del biglietto verde il clima di incertezza che incombe sulle trattative al Congresso Usa per sciogliere il nodo politico del 'fiscal cliff'. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3099/01 1,3053 DOLLARO/YEN 81,84/88 82,23 EURO/YEN 107,16/19 107,32 EURO/STERLINA 0,8120,26 0,8108 ORO SPOT 1.691,64/92,86 1.714,85/5,65