Forex, euro a nuovo massimo sei settimane su dollaro

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Ennesimo record delle ultime sei settimane per la valuta unica europea contro dollaro che, alla piazza londinese, tocca sugli schermi Reuters una punta a 1,3082. Indubbiamente favorevoli all'euro sono le ultime evoluzioni della saga spagnola ma soprattutto greca dopo le novità di ieri - il via libera dell'Eurogruppo agli aiuti per ricapitalizzare le banche iberiche e l'illustrazione dei dettagli del buy-back fino a 10 miliardi sui governativi ellenici. Sulla soglia di 1,31 euro, riferiscono gli operatori, sono posizionati ordini stop-loss di vendita automatica. In caduta fino ai minimi da un mese l'indice del dollaro su un paniere di controparti dopo la deludente lettura dei numeri di ieri sul manifatturiero Usa di novembre. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3077/81 1,3053 DOLLARO/YEN 81,99/02 82,23 EURO/YEN 107,22/25 107,32 EURO/STERLINA 0,8109,13 0,8108 ORO SPOT 1.708,00/09,00 1.714,85/5,65