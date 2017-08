Forex, euro azzera rialzo su dlr dopo deboli dati Usa

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - L'euro ha annullato i guadagni della mattinata sul dollaro dopo la pubblicazione dei dati Usa sui redditi disponbili e la spesa dei consumatori di ottobre, risultati inferiori alle attese. Questo ha spinto gli investitori a riposizionarsi rispetto agli asset percepiti come più rischiosi a vantaggio di quelli percepiti come più sicuri, come il dollaro. L'euro è scivolato dopo la pubblicazione dei dati fino al minimo di seduta di 1,2967 dollari dopo essersi tenuto saldamento sopra 1,30 nel corso della mattinata. Intorno alle 14,50 tratta a 1,2979 dollari, in linea con l'ultima chiusura. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2982/83 1,2977 DOLLARO/YEN 82,66/67 82,12 EURO/YEN 107,29/34 106,55 EURO/STERLINA 0,8113/14 0,8090 ORO SPOT 1.723.51/24,61 1.724,79/6,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia