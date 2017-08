Forex, euro in calo su dollaro e yen in Asia, occhi a fiscal cliff Usa

TOKYO, 28 novembre (Reuters) - L'euro sul finire della seduta asiatica è in calo contro il dollaro, allontanandosi dal suo massimo di un mese, con gli investitori che si muovono con cautela per la mancanza di progressi nelle negoziazioni a Washington per evitare la crisi fiscale.

Inoltre il mercato osserva ancora con attenzione il caso greco dopo il raggiungimento dell'accordo tra i finanziatori internazionali per evitare ad Atene il default, nell'attesa di vedere nel dettaglio in che modo la Grecia riuscirà a mettere a segno le riforme richieste.

L'euro si è mosso al rialzo dalla scorsa settimana scommettendo nell'accordo sulla Grecia e in un progresso sul nodo fiscale Usa e ha segnato ieri un massimo da fine ottobre a 1,3010 dollari.

Stamane l'euro è in calo di circa lo 0,2% rispetto alla chiusura di ieri a 1,2917/19, giusto sopra un supporto sulla media a 55 giorni, mentre un altro supporto è visto a 1,2877 dollari, il 38,2% del ritracciamento Fibonacci dal suo recente rally.

La moneta unica è in calo anche contro yen a 105,62 yen (-0,4%) dopo un massimo di sette mesi a 107,135 yen.

Il dollaro è in calo dello 0,4% a 81,82 yen, allontanandosi dal massimo di sette mesi e mezzo di 82,84 yen toccato giovedì scorso.

