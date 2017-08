Forex, euro a record sette mesi su yen, ottimismo su Grecia

SINGAPORE/SYDNEY, 26 novembre (Reuters) - Mette a segno brevemente il nuovo massimo degli ultimi sette mesi la valuta unica europea contro yen intorno a fine seduta sulla piazza asiatica.

Grazie a un'impostazione di fondo meno avversa, al rischio in vista di una soluzione almeno temporanea del nodo greco con l'Eurogruppo di oggi, il cross dell'euro/dollaro viaggia non lontano dal record di un mese in area 1,295.

Si riuniscono oggi a Bruxelles per la terza volta nelle ultime tre settimane i ministri finanziari della zona euro, chiamati a sbolccare la nuova tranche di aiuti internazionali necessari ad Atene per far fronte alle scadenze di metà dicembre.

Secondo il ministro francese Pierre Moscovici, intervenuto ieri, si sarebbe molto vicini a un accordo che prevede un insieme di ricette, tra cui operazioni di riacquisto, uno sconto sugli interessi applicati e la retrocessione di parte degli utili delle banche centrali.

"Il clima è di ottimismo: si prevede l'Europa arrivi finalmente a un accordo sulla Grecia" osserva Emma Lawson, strategist di National Australia Bank, secondo cui per il cross dell'euro contro dollaro c'è margine di ulteriore recupero.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2950/53 da 1,2975 della chiusura di venerdì a New York, dollaro/yen a 82,11/12 da 82,41 ed euro/yen a 106,33/34 da 106,86.

