Forex, euro in calo su dollaro e yen, timori Grecia

TOKYO, 13 novembre (Reuters) - Il mercato forex, sul finire della seduta asiatica, mostra una moneta unica debole, ai minimi di due mesi contro il dollaro dopo che l'Eurogruppo ieri sera non è riuscito a raggiungere l'accordo sulla tranche di aiuti alla Grecia.

Oggi la Grecia emetterà titoli a uno e tre mesi per rifinanziare la scadenza di debito per 5 miliardi il prossimo 16 novembre.

"Poche persone potrebbero pensare che la zona euro abbandonerà la Grecia. Tuttavia, il mercato è di cattivo umore per la mancanza di un quadro chiaro. Mi aspetto che l'euro continui a scendere a poco a poco" dice Ayako Sera, economista a Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Ma alcuni operatori non sono del tutto certi che l'asta di oggi sarà un successo scontato. "Anche se il mercato non si aspettava progressi in questo momento, permangono preoccupazioni per il finanziamento della Grecia, mettendo sotto pressione l'euro," ha scritto Masafumi Yamamoto, responsabile FX a Barclays a Tokyo in una nota ai clienti.

L'euro è sceso fino al livello di 1,2673 dollari, dopo aver cancellato circa quattro quinti dei suoi guadagni realizzati dopo la Banca centrale europea ha presentato un programma di acquisto di titoli di Stato con l'obiettivo di acquistare debito spagnolo il 6 settembre scorso.

Poco dopo le ore 8,00 l'euro è a 1,2686/91 dollari, in calo dello 0,15% dalla chiusra precedente, in costante calo dal momento in cui aveva toccato quota 1,3140 dollari a metà ottobre.

Contro lo yen, la moneta unica è scesa a un minimo di un mese di 100,42 yen per poi stabilizzarsi a 100,52/54 yen, in calo dello lo 0,3%.

Il dollaro è a 79,29/81 yen da 79,48 yen Della chiusra di ieri.

