Forex, euro vicino a minimi 2 mesi su dlr su incertezze Grecia

TOKYO, 14 novembre (Reuters) - L'euro galleggia vicino ai minimi da due mesi sul dollaro, ancora appesantito dalle incertezze sull'evoluzione della crisi greca e dai crescenti timori di un peggioramento delle condizioni di crescita anche nei settori più forti dell'economia europea, come evidenziato dalla deludente rilevazione di ieri sullo Zew tedesco di novembre.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2720, in lieve ripresa da 1,2702 dell'ultima chiusura ma non lontano dal minimo bimestrale di 1,2661 toccato ieri proprio a seguito del dato sulla fiducia economica in Germania.

Gli analisti tecnici individuano una prima area di supporto per il cambio in prossimità della media a 90 giorni di 1,2667.

Al di là dei fattori tecnici, a dare un po' di sostegno all'euro dopo i minimi di ieri sono le speranze di uno sblocco dei pagamenti alla Grecia, specie dopo che la stampa tedesca ha parlato della volontà di Berlino di pagare in un'unica soluzione tre tranche di aiuti, per oltre 44 miliardi complessivi .

"Al momento il mercato si concentra sulla possibilità che si riesca a raggiungere un accordo sulla Grecia la settimana prossima", spiega l'analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Teppei Ino.

Una nuova riunione dell'Eurogruppo è attesa per il 20 novembre anche se, a quanto pare, nemmeno questa potrebbe essere risolutiva.

In lieve rafforzamento l'euro sullo yen a 101,40 da 100,81 dell'ultima chiusura; dollaro/yen a 79,70 da 79,37.

