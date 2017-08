Forex,euro/dlr stabile in Asia a minimo due mesi, occhi Grecia, Usa

SINGAPORE/SIDNEY, 6 novembre (Reuters) - L'euro sul finale della seduta asiatica si mantiene stabile, poco sopra il minimo di due mesi contro il dollaro, appesantito dalle preoccupazioni per il voto parlamentare greco sulle misure di austerità e incerto in attesa del risultato elettorale Usa.

Il Parlamento greco deciderà domani se approvare o respingere il pacchetto di misure indicate dal governo comprendenti taglio dei costi e aumento delle tasse per un ammontare di 13,5 miliardi entro il 2016, passaggio cruciale per sbloccare i 13,5 miliardi di aiuti dal Fmi e dalla Ue.

"Sono tutti nervosi per quello che piotrebbe accadere domani" dice Satoshi Okagawa, analista a Sumitomo Banking Corporation a Singapore facendo riferimento al voto parlamentare in Grecia.

Il recente calo ha spinto la moneta unica fuori dal range di 1,2800/3200 che teneva da metà settembre. Un primo supporto è visto attorno a 1,2741 dollari, un livello che rappresenta il 38,2% del ritracciamento dell'euro dal rally di settembre.

L'euro attorno alle ore 8,00 italiane è a 1,2798/03 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,2795 dollari. Ieri aveva toccato un minimo di due mesi a 1,2767 dollari.

Contro yen la moneta unica è a 102,44/50 yen da 102,72 yen ieri. Il dollaro è a 80,02/04 yen da 80,28 yen.

Da notare una certa stabilità del dollaro austrialinao dopo la decisoone della banca centrale di lasciare i tassi invariati al 3,5% citando l'elevata inflazione nella sua riunione di politica monetaria nella notte, lasciando però la porta aperta a nuovi stimoli monetari se necessario.

