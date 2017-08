Forex, euro debole su notizie Grecia, attesa per dati lavoro Usa

TOKYO/SIDNEY, 2 novembre (Reuters) - Euro sotto lieve pressione questa mattina, in scia al pronunciamento di ieri pomeriggio della Corte dei Conti greca, che ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della riforma delle pensioni richiesta da Ue e Fmi.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2910 da 1,2942 dell'ultima chiusura, in parziale risalita dal minimo intraday di 1,2889.

Il parere della Corte dei Conti non è vincolante per il parlamento greco che la settimana prossima dovrà votare la riforma pensionistica, ma il rischio è che gli investitori vedano complicarsi gli sforzi del governo Samaras per assicurare al paese il pagamento delle prossime tranche di aiuti, tanto più che, come hanno spiegato ieri fonti tedesche, sono molte le questione che rimangono ancora aperte tra troika ed Atene .

"Quelli che dovevano ridurre asset in euro l'hanno già fatto in questo momento, quindi penso che la valuta rimarrà fissa dentro il suo range" spiega un trader da Tokyo.

Lo yen scivola intanto verso nuovi minimi da quattro mesi sul biglietto verde, in clima di relativa propensione al rischio, in attesa dei dati dal mercato del lavoro Usa del pomeriggio, dopo la buona indicazione fornita ieri dal rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato.

Il cambio dollaro/yen tratta a 80,30 da 80,13 dell'ultima chiusura, vicino al massimo da quattro mesi di 80,38 visto la settimana scorsa. Poco mosso l'euro/yen a 103,60 da 103,69.

