Forex, yen poco oltre minimi su dollaro dopo misure Banca Giappone

TOKYO, 30 ottobre (Reuters) - Sul finale della seduta asiatica la valuta giapponese si mantiene a poca distanza dal minimo degli ultimi quattro mesi contro dollaro, metabolizzata la nuova misura espansiva - in ampia parte scontata - da parte della banca centrale nipponica.

A conclusione della riunione di politica monetaria, Banca del Giappone ha varato un'ulteriore mossa di allentamento innalzando di 11.000 miliardi di yen il programma di acquisto di asset. Si tratta della seconda misura dopo l'analoga di settembre, mirata a combattere la deflazione e sostenere l'economia sull'orlo della recessione.

L'odierno incremento di 11.000 miliardi - 10.000 miliardi su titoli di Stato, 1.000 di carta commerciale - porta il totale degli acquisti a 91.000 miliardi di yen.

Nel rapporto semestrale appena diffuso, Banca del Giappone ha aggiustato le proprie stime sui prezzi al consumo 'core'. Per l'anno fiscale 2012/2013 la proiezione passa a -0,1% da +0,2% previsto a luglio, per il 2013/2014 a +0,4% da +0,7%, mentre per il 2014/2015 l'attesa è di +0,8%. Corrette al ribasso anche le previsioni di crescita, portate a 1,5% da 2,2% per il 2012/2013 e a 1,6% da 1,7% per il 2013/2014.

Poco prima delle 8 euro/dollaro a 1,2922/24 da 1,2902 ieri sera, dollaro/yen a 79,41/43 da 79,77 ed euro/yen a 102,61/64 da 102,96.

