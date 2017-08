Forex, euro poco mosso con scarsi volumi attesi, yen in recupero

TOKYO, 29 ottobre (Reuters) - Poco mosso l'euro sul dollaro, mentre si stabilizza lo yen dopo i recenti minimi, alla luce dei persistenti dubbi sulla forza della ripresa Usa, nonostante i buoni dati sul pil del terzo trimestre di venerdì scorso e nonostante l'attesa di nuove misure di stimolo monetario nel meeting di domani della Bank of Japan.

L'attività è tuttavia attesa piuttosto blanda anche sul mercato valutario a seguito della decisione delle autorità Usa di chiudere il mercato azionario e quello delle opzioni nella seduta odierna, e forse anche in quella di domani, a causa dell'avvicinamento alla costa orientale degli Stati Uniti dell'uragano Sandy.

"Le aspettative di un ulteriore allenamento da parte della BoJ sono state un grosso fattore per il mercato la settimana scorsa, ma non stanno avendo un gran impatto in questa, con il probabile esito già scontato" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. "Ci sono ancora dubbi sulla forza dell'economia Usa, anche dopo i dati migliori delle attese di venerdì e finché queste preoccupazioni non si dissolvono il dollaro resterà nel suo recente range".

Alle 8,20 italiane il dollaro/yen tratta in area 79,65, in linea con il 79,62 dell'ultima chiusura, dopo aver toccato venerdì un massimo da quattro mesi a 80,38.

L'euro/yen tratta a 102,90 da 103,02 dell'ultima chiusura: in questo caso il cambio era salito ad un massimo semestrale martedì scorso a 104,59.

Euro/dollaro a 1,2920 da 1,2938 dell'ultima chiusura.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia