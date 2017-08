Forex, euro interrompe calo dopo voto in Galizia

TOKYO/SYDNEY, 22 ottobre (Reuters) - L'euro ha interrotto la sua discesa, intrapresa alla fine della scorsa settimana sulle incertezze spagnole, dopo il buon segnale per il governo di Madrid proveniente dalle elezioni in Galizia, nonostante il segnale meno incoraggiante dai Paesi Baschi.

Il partito popolare spagnolo ha ottenuto la maggioranza assoluta al voto di ieri in Galizia, regione di cui è originario il Primo ministro Mariano Rajoy che sta applicando un duro programma di tagli per cercare di attuare l'austerità richiesta dall'Ue. Segnale opposto per il governo invece dal voto nei pesi Baschi, dove il Ppe non ha ottenuto gli stessi risultati ma hanno vinto i partiti nazionalisti. Entrambi gli appuntamenti elettorali rappresentavano un test per il premier, che a margine del Consiglio europeo ha ribadito che la Spagna non ha ancora preso una decisione in merito a una richiesta di aiuti.

La moneta unica si è stabilizzata in area 1,3050 dollari, mentre la grande caduta negli scambi asiatici è per il dollaro canadese sulle attese che l'istituto centrale possa abbandonare i suoi toni restrittivi dopo i contenuti dati sull'inflazione.

Attorno alle 8 l'euro vale 1,3053/56 dollari da una chiusura a 1,3012 e 103,87/91 yen da 103,27 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 79,56/61 da una chiusura a 79,30. Il dollaro è salito ai massimi di fine agosto contro il dollaro canadese a 0,9948.

