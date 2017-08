Forex, euro/dlr resta vicino a minimo due anni, occhi Spagna

TOKYO, 29 maggio (Reuters) - L'euro sul finire della seduta asiatica è poco variato e resta nei pressi del minimo di due anni contro il dollaro.

L'attenzione è ora soprattutto per la Spagna con i timori che il costo per il sostegno del suo sistema bancario possa far salire i rendimenti. Tali preoccupazioni hanno messo in secondo piano la situazione greca per il momento.

Ieri il rendimento dei titoli decennali spagnoli è salito verso il 6,5% con lo spread con la Germania a 513 punti base, innescando il timore che Madrid possa essere la quarta vittima della crisi nella zona euro.

"Ora che il pessimismo per la situazione Greca si è leggermente ridotto, i timori sono per la Spagna con i mercati che guardano ai rendimenti dei titoli di stato che si stanno avvicinado al 7%" dice Masafumi Yamamoto, strategist di Barclays a Tokyo. La soglia del 7% è vista come il limite dopo il quale si rende necessario l'intervento di un salvataggio. L'euro, poco prima delle ore 8 italiane, è a 1,2536/38 dollari, poco variato dalla chiusura della seduta precedente di 1,2540 dollari e non lontano dal minimo di due anni di 1,2495 dollari, senza essere riuscito a valicare la resistenza di 1,2625 dollari per tre giorni di fila.

I dealer vedono richieste a 1,25 dollari e poi stop-loss a 1,2450 dollari.

Euro/yen a 99,70/75 da 99,64; dollaro/yen a 79,55/56 da 79,46 dell'ultima chiusura.