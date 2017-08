Forex, euro risale da minimi su sondaggi Grecia

TOKYO, 28 maggio (Reuters) - L'euro risale dai minimi da circa due anni toccati la scorsa settimana su ricoperture degli investitori dopo la pubblicazione di sondaggi che danno in testa i conservatori pro-bailout di Nea Democratia.

Una vittoria dei conservatori aumenterebbe per la Grecia la possibilità di formare un governo capace di rispettare le condizioni precedentemente concordate con i creditori internazionali per il salvataggio finanziario del Paese, riducendo il rischio di una sua traumatica uscita dal blocco della valuta unica.

Intorno alle 8 l'euro avanza dello 0,2% contro dollaro a 1,2590 da 1,2566 dell'ultima chiusura.

Venerdì la valuta unica era precipitata a 1,2495, minimo da luglio 2010 nei confronti del biglietto verde.

Yen in risalita su dollaro e euro, sostenuto dai verbali delle riunione di politica monetaria della banca centrale giapponese, in cui viene sottolineato come le misure di stimolo non siano qualcosa di automatico. Parole che potrebbero suggerire una pausa nel programma di acquisto di asset.

Euro/yen a 99,97 da 100,11; dollaro/yen 79,38 da 79,66 dell'ultima chiusura.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia