Forex, euro tenta recupero da minimo da 4 mesi, occhi a Grecia

TOKYO, 15 maggio (Reuters) - L'euro sul finire della seduta asiatica tenta un leggero rialzo sul dollaro dopo essere sceso ieri a un minimo di quattro mesi sui timori per il destino politico della Grecia e le consegunze sulla zona euro nel caso decidesse di abbandonare la moneta unica.

"Al momento credo che l'eventualità dell'uscita della Grecia dall'euro sia uno scenario di rischio più che lo scenario principale. Ma bisogna vedere se la Grecia vuole restare o no" dice Daisuke Karakama, economista a Mizuho Corporate Bank. L'Eurogruppo ieri ha escluso l'ipotesi di una esclusione della Grecia dall'euro - ha detto il suo presidente Juncker definendo tale ipotesi con "senza senso e propaganda" accennando anche alla possibilità di allungare i tempi per il rispetto degli impegni da parte della Grecia  In Grecia i leader politici restano ancorati alle loro posizioni in vista di un altro round di colloqui previsto per domani, rendendo più complicata l'ipotesi di un compromesso last-minute che consentirebbe di evitare nuove elezioni e allontanare il rischio default.

Dopo i primi infruttuosi inviti al compromesso ai capi dei partiti, il presidente Karolos Papoulias ha deciso di continuare le consultazioni con tutti i partiti politici, fatta eccezione per l'estrema destra, oggi alle 13,00 ora italiana

L'euro attorno alle ore 8 italiane è a 1,2836/387 dollari in lieve rialzo dalla chiusura precedente di 1,2824 dollari.

I dealer dicono che un supporto è a 1,2827 dollari. Ieri ha segnato un minimo di quattro mesi a 1,2814 dollari.

Contro yen è a 102,52/57 yen da 102,37 yen. Il dollaro è a 79,88/90 yen da 79,85 yen ieri