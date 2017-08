Forex, cambi fermi in attesa dati occupazionali Usa ed elezioni

SINGAPORE, 4 maggio (Reuters) - Pressoché fermo nelle contrattazioni della mattinata il mercato valutario, su cui domina l'attesa per i dati occupazionali Usa del pomeriggio, col dollaro invariato sia su euro sia su yen.

Alle 7,45 italiane l'euro/dollaro scambia in area 1,3150, esattamente sul livello dell'ultima chiusura.

Ieri il cambio era risalito dai minimi da due settimane a seguito della conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi - successiva all'annuncio sui tassi - da cui non sono arrivate indicazioni forti riguardo la possibilità di nuove misure di stimolo monetario nella zona euro.

Il dollaro/yen tratta a 80,20 da 80,19 della chiusura di ieri.

In attesa di un altro passaggio fondamentale per l'euro, ovvero le elezioni in Francia e Grecia di questo fine settimana, gli operatori guardano ai dati di oggi sul mercato del lavoro Usa. Le stime indicano la creazione di 170.000 nuovi posti ma un numero inferiore alle attese potrebbe mettere sotto pressione il dollaro, andando ad alimentare la speculazione su nuovi interventi espansivi, questa volta da parte della Fed, negli Stati Uniti.

"Siamo tornati a quella situazione in cui, quando escono dati deboli, cominciamo a prezzare un incremento delle probabilità di un terzo programma di quantitative easing (negli Usa), quindi col dollaro che scende" spiega lo strategist di Bnp Paribas Rob Ryan.

Praticamente invariato anche il cambio euro-yen a 105,42 da 105,45 della chiusura di ieri.

