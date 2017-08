Forex, euro scende a minimi seduta dopo conferenza stampa Draghi

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - Cambio euro/dollaro ai minimi di seduta, poco sopra i minimi da fine novembre, a seguito della conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi che ha sottolineato come il taglio dei tassi annunciato oggi non sia stato deciso all'unanimità e che la banca centrale - che agisce nella "tradizione della Bundesbak" - non ha preso in considerazione ipotesi di allentamento monetario più ampie.

L'euro/dollaro ha toccato un minimo a 1,3311, in forte frenata rispetto al picco della giornata di 1,3459 visto negli istanti iniziali della conferenza.

Se Draghi, da una parte, ha annunciato nuove misure di sostegno della liquidità a favore del sistema bancario, dall'altra non ha concesso aperture, come sperato da molti, ad un impegno maggiore della Bce sul fronte del sostegno dei titoli di stato della zona euro sul mercato obbligazionario.

L'euro ha toccato un minimo di seduta anche sul franco svizzero a 1,2324 durante la conferenza di Draghi, scendendo al minimo da un mese sulla sterlina a 0,8502.

ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3330/32 1,3413 DOLLARO/YEN 77,37/41 77,66 EURO/YEN 103,16/19 104,15 EURO/STERLINA 0,8513/15 0,8537 ORO SPOT 1.718,20/18,95 1.741,34/3,06

