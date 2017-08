Forex, euro/dlr in apprezzamento su attesa meeting Bce e vertice Ue

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - Euro in leggero apprezzamento sul dollaro, sostenuto dal cauto ottimismo del mercato sul vertice Ue di domani e dopodomani, da cui si attende il via libera a misure decisive per il contenimento della crisi debitoria.

Il margine di recupero della valuta unica sembra tuttavia limitato dal fatto che gli operatori non vogliono prendere posizioni troppo marcate a favore della moneta unica, visto il rischio di un esito deludente del summit, come già accaduto in passato.

A favore dell'euro, in questo momento, va comunque anche l'attesa per il meeting Bce di domani. Oltre al taglio dei tassi di 25 punti base, potrebbero giungere ulteriori misure anti crisi, quali nuove operazioni di finanziamento del settore bancario con orizzonte temporale superiore all'anno. Ma soprattutto si guarderà ad eventuali segnali di disponibilità della banca centrale ad un impegno più ampio a sostengo del debito della zona euro sul mercato, qualora da Bruxelles arrivassero progressi concreti sul fronte delle nuove regole fiscali comuni per i paesi dell'area euro.

"Il mercato si è di nuovo buttato verso l'idea di una soluzione generale e convincente dalla politica, dunque c'è potenziale per un qualche movimento rialzista di breve termine oggi per l'euro" spiega Ulrich Leuchtmann di Commerzbank.

A metà mattina l'euro/dollaro tiene non lontano dal picco della mattinata di 1,3454, dopo il minimo da una settimana di 1,3334 visto ieri.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3421/22 1,3399 DOLLARO/YEN 77,70/74 77,71 EURO/YEN 104,31/34 104,13 EURO/STERLINA 0,8594/99 0,8589 ORO SPOT 1.728,89/30,10 1.727,65/9,05

