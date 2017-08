Forex, euro in lieve rialzo su speranze progressi summit Ue

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - La presentazione della manovra correttiva italiana e l'ottimismo sulla possibilità che i leader della zona euro convergano verso un piano complessivo e credibile che ponga un freno alla crisi debitoria spingono l'euro in rialzo sul dollaro.

I leader di Francia e Germania, Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, sono impegnati in un colloquio a Parigi per fare il punto sulla crisi debitoria della zona euro e cercare di delineare una serie di proposte comuni in vista del vertice europeo dell'8 e 9 dicembre prossimi.

Intorno alle 14,30 l'euro scambia a 1,3447 dollari, in rialzo dello 0,15% rispetto all'ultima chiusura, fissata a 1,3434. Sulle piazze asiatiche la valuta unica era scivolata fino a un minimo di giornata di 1,3396 sul biglietto verde.

L'euro si mantiene comunque sopra il minimo toccato la scorsa settimana, quando era sceso fino a 1,3259 dollari.

Poco mosso anche il cambio euro/yen che tratta in area 104,84 da 104,82 dell'ultima chiusura.

Il focus degli investitori si concentra anche sulla riunione di politica monetaria della Bce, fissata per giovedì.

Gli operatori si aspettano una riduzione del costo del denaro di 25 punti base, oltre che l'introduzione di operazioni di rifinanziamento di più lunga durata, e alcuni non escludono la possibilità che Francoforte s'impEgni ad acquistare quantità più consistenti di bond sovrani dei Paesi più esposti alla crisi.

Sebbene in condizioni normali un taglio dei tassi d'interesse avrebbe conseguenze negative sull'euro, gli analisti si aspettano che la valuta unica possa subire pressioni se Francoforte non si adopererà per aiutare l'economia e temperare gli effetti della crisi del debito.

"Paradossalmente, se la Bce non taglierà il costo del denaro dall'attuale 1,25%, l'euro probabilmente scivolerà perchè gli investitori interpreteranno questo come una sottovalutazione della crisi con cui si confronta" scrive Mansoor Mohi-uddin, responsabile della strategia valutaria a Ubs in una nota ai clienti.

ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3450/51 1,3434 DOLLARO/YEN 77,96/97 78,02 EURO/YEN 104,84/87 104,82 EURO/STERLINA 0,8589/92 0,8593 ORO SPOT 1.732,39/2,70 1.745,75/7,47