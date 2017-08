Forex, euro stabile su dlr, speranze accordo zona euro

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - L'euro si tiene stabile sul dollaro nelle contrattazioni europee. La valuta unica è sostenuta dalle speranze che questa settimana possano essere fatti dei passi avanti verso un'unione fiscale dei 17 paesi della zona euro, oltre che dal varo della manovra correttiva italiana, presentata ieri dal governo Monti.

I leader di Francia e Germania Nicolas Sarkozy e Angela Merkel s'incontrano oggi a Parigi per fare il punto sulla crisi debitoria della zona euro e cercare di delineare una serie di proposte comuni in vista del vertice europeo dell'8 e 9 dicembre prossimi.

Secondo gli analisti l'euro potrebbe muoversi al rialzo spinto da prese di profitto sulle posizioni corte, ma resta vulnerabile alle vendite, se dovessero emergere segnali di difficoltà nel raggiugimento di un'intesa

"L'euro non dovrebbe muoversi molto. Dovrebbero emergere notizie particolarmente negative, come l'assenza di un accordo, per fargli testare i minimi toccati la settimana scorsa" spiega Niels Christensen, strategist di Nordea.

Intorno alle 10,20 l'euro scambia a 1,3441 dollari, in frazionale rialzo rispetto all'ultima chiusura, fissata a 1,3434. Sulle piazze asiatiche la valuta unica era scivolata fino a un minimo di giornata di 1,3396 sul biglietto verde.

L'euro si mantiene comunque sopra il minimo toccato la scorsa settimana, quando era sceso fino a 1,3259 dollari.

Poco mosso anche il cambio euro/yen che tratta in area 104,79 da 104,82 dell'ultima chiusura.

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3441/45 1,3434 DOLLARO/YEN 77,93/97 78,02 EURO/YEN 104,77/81 104,82 EURO/STERLINA 0,8588/92 0,8593 ORO SPOT 1.745,10/5,85 1.745,75/7,47