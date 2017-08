Forex, euro in forte risalita su dlr dopo annuncio banche centrali

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - Euro in netto rialzo sul dollaro in scia all'annuncio da parte delle principali banche centrali mondiali di un'azione coordinata a sostegno della liquidità nel sistema finanziario globale.

La notizia ha dato nuova linfa all'appetito per il rischio sul mercato, favorendo l'euro ed altre divise considerate a maggior livello di rischio - come dollaro australiano o neozelandese - a scapito delle valute rifugio.

"È un'indicazione chiara di come le autorità inizino a prendere la questione del debito europeo in maniera molto, molto seria" spiega Boris Schlossberg di Gft. "C'è chiaramente molta tensione nel sistema bancario globale e credo si sia voluto segnare un punto preventivo, e il fatto che si sia trattato di un'azione coordinata ha preso di sorpesa il mercato favorendo il trading orientato al rischio".

L'euro/dollaro ha toccato poco dopo l'annuncio delle banche centrali il massimo di seduta di 1,3531, quasi tre figure sopra il minimo di inizio mattinata, per poi stabilizzarsi poco sotto quota 1,35.

A sostenere l'euro e in generale l'appetito per il rischio contribuisce nel pomeriggio anche l'indagine Adp sull'occupazione nel settore privato Usa, con la creazione di un numero di nuovi posti di lavoro, in novembre, superiore alle attese.

ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3483/85 1,3315 DOLLARO/YEN 77,51/53 77,83 EURO/YEN 104,50/52 103,69 EURO/STERLINA 0,8560/62 0,8534 ORO SPOT 1.742,25/3,45 1.714,26/6,01

