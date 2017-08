Forex, euro/dlr in lieve risalita su ricoperture dopo minimi ieri

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - L'euro si conferma in leggero recupero, reduce dai minimi da sette settimane sul dollaro nella seduta di ieri, a seguito del risultato assai deludente dell'asta del nuovo Bund decennale tedesco, coperta solo grazie all'intervento della Bundesbank.

Un risultato che dimostra come la crisi del debito stia creando problemi anche ai paesi più solidi dell'unione monetaria, come sottolineato in giornata anche dal commissario europeo agli Affari economici e monetari Olli Rehn.

Sono soprattutto le ricoperture tecniche che riescono a dare un po' di ossigeno all'euro, che in mattinata ha anche approfittato di un dato sulla fiducia delle imprese tedesche migliore delle attese, salendo al massimo di seduta sul dollaro di 1,3411 poco dopo la diffusione dell'Ifo di novembre.

"A ogni rally dell'euro ci saranno molti investitori che approfitteranno dell'opportunità di costruire nuove posizioni corte sulla valuta" spiega lo strategist di Nordea Niels Christinasen.

Ieri il cambio era scivolato fino a 1,3321. A oggi, l'euro/dollaro sì è già rimangiato oltre il 70% del rally di ottobre, che aveva portato il cambio da 1,3144 a 1,4247.

In una seduta dai volumi comunque ridotti per via della festività del Ringraziamento negli Stati Uniti, il mercato attende eventuali indicazioni dall'incontro Monti-Merkel-Sarkozy in corso a Strasburgo in cui - insieme alla discussione sulle misure di riforma nell'agenda del nuovo governo italiano - si dovrebbe fare il punto sulla strategia anti-crisi dell'area euro.

In particolare Parigi ha confermato che il tema degli interventi della Bce è in discussione nel vertice odierno, ribadendo la necessità che Francoforte intervenga nella crisi del debito. Ma sono sostanzialmente in pochi ad attendersi a breve progressi concreti nella gestione della crisi, anche se alcune fonti hanno riferito a Reuters che la Bce sta valutando l'ipotesi di introdurre operazioni di liquidità a favore del settore bancario a due o addirittura a tre anni .

ORE 13,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3381/84 1,3343 DOLLARO/YEN 77,05/06 77,30 EURO/YEN 103,10/13 103,18 EURO/STERLINA 0,8605/09 0,8594 ORO SPOT 1.696,99/8,20 1.692,79/3,90

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia