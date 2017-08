Forex, euro in lieve recupero su dlr, beneficia di Ifo sopra attese

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - Euro in lieve risalita nella mattinata dopo essere sceso ieri sui minimi da sette settimane sul dollaro in scia al risultato quanto mai deludente dell'asta del nuovo Bund decennale tedesco ieri, uno dei peggiori per il paese dall'introduzione dell'euro, che ha dimostrato come la crisi del debito cominci a creare problemi anche al segmento 'core' dell'unione monetaria.

A dare un po' di sostegno alla valuta unica, oltre a qualche ricopertura, è giunto a metà mattinata un indice Ifo di fiducia delle imprese tedesche superiore alle attese in novembre, che ha spinto nei minuti successivi l'euro/dollaro al massimo di seduta di 1,3406. Ieri il cambio era scivolato fino a 1,3321.

Gli operatori non escludono un ulteriore, parziale, apprezzamento nel brevissimo periodo, di natura prettamente tecnica, ma sottolineano la permanenza di un forte sentimento ribassista sulla valuta unica che potrebbero portarla a ritestare il minimo di 1,3144 di ottobre. D'altra parte, a oggi, l'euro/dollaro sì è già rimangiato oltre il 70% del rally di ottobre, che aveva portato il cambio da 1,3144 a 1,4247.

"Le ricoperture possono continuare per un po', ci potrebbe stare una correzione verso 1,3430, ma oltre la direzione dell'euro è verso il basso. Siamo in una situazione di due passi indietro e uno in avanti" spiega lo strategist di Nordea Carl Hammer. "L'asta dei Bund ha obbligato il mercato a farsi domande su quanto ampio sia il debito pubblico tedesco, in coincidenza con le parole di Barroso sugli euro bond".

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3392/94 1,3343 DOLLARO/YEN 77,15/17 77,30 EURO/YEN 103,32/37 103,18 EURO/STERLINA 0,8608/14 0,8594 ORO SPOT 1.698,15/9,15 1.692,79/3,90

