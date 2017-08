Forex, euro rafforza rialzo su voci prestito fondi da Bce a Fmi

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Euro in deciso apprezzamento, con un rialzo di circa un punto percentuale sul dollaro, grazie al riaffiorare delle voci secondo cui la Bce potrebbe iniziare a prestare fondi al Fmi, da utilizzare nel sostengo finanziario dei paesi in difficoltà della zona euro.

Secondo quanto riferito già ieri a Reuters da alcune fonti, zona euro e Fmi starebbero discutendo l'idea di trasformare l'Fmi in una sorta di ponte tra la Bce e gli stati in difficoltà. Una soluzione che permetterebbe di mettere sul piatto risorse sufficienti per gestire l'eventuale salvataggio anche degli stati più grandi, ad esempio Italia e Spagna, cosa impossibile con l'attuale dotazione del fondo salva stati europeo, che peraltro attende ancora la definizione delle modalità pratiche di potenziamento della propria leva finanziaria.

"Stanno circolando queste ipotesi della Bce che presta soldi ai paesi che hanno bisogno d'aiuto, tramite il Fondo" spiega lo strategist di Ing Tom Levinson. "Affinché ogni eventuale soluzione sia credibile, la Bce dovrebbe essere coinvolta, quindi mi aspetto che queste voci diano un po' di sostegno all'euro".

"Se poi questo rialzo durerà non è materia di discussione. Ovviamente si tratta di una reazione automatica dell'euro che dubito riuscirà a tenere su tali livelli, temo che le notizie negative continueranno a dominare la scena nelle prossime settimane" prosegue lo strategist.

Già in leggero recupero nella mattinata - grazie soprattutto a ricoperture tecniche scattate dopo che la valuta unica era scivolata nei giorni scorsi ai minimi da cinque settimane su dollaro e yen - l'euro ha sensibilmente accelerato a fine mattinata, salendo fino al massimo di seduta di 1,3614 sul dollaro, attorno alle 13,40, salvo poi frenare leggermente, tornando sotto quota 1,36.

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3572/75 1,3459 DOLLARO/YEN 76,61/64 76,96 EURO/YEN 104,04/07 103,57 EURO/STERLINA 0,8572/78 0,8542 ORO SPOT 1.726,20/7,20 1.721,19/22,10

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia