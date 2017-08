Forex, euro in recupero ma resta vulnerabile a crisi debito

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Euro in apprezzamento nella mattinata, reduce nei giorni scorsi dai minimi da cinque settimane su dollaro e yen.

Gli operatori parlano di prese di profitto e di qualche ricopertura, in vista del fine-settimana, delle ampie posizioni ribassiste sulla valuta unica presenti sul mercato.

A metà mattinata l'euro/dollaro tiene sul massimo di seduta, toccato a 1,3549, dopo essere scivolato nella notte tra mercoledì e giovedì fino a 1,3423.

Ma i timori di un'escalation della crisi debitoria europea tengono di fatto viva l'avversione al rischio sul mercato, lasciando l'euro in un trend ribassista ed esponendolo a nuovi probabili movimenti di deprezzamento.

D'altra parte, con rendimenti sui titoli di stato italiani e spagnoli su livelli giudicati insostenibili da molti osservatori, si intensificano le pressioni sulla Bce affinché spinga sull'ecceleratore del proprio programma di acquisto di bond.

Ma, con una crisi finanziaria che inizia a lambire anche paesi come la Francia, sono in molti a sostenere che, finché il ruolo della Bce non verrà ripensato profondamente, attribuendole il ruolo di creditore di ultima istanza dei paesi della zona euro, la valuta unica non sarà in grado di sostenere alcuna fase di rialzo prolungato.

"Con tutto quello che sta succedendo non si può far altro che concentrarsi sull'immediato, ovvero su una zona euro che sembra avvicinarsi al precipizio. Non credo che al momento ci sia nessuno in grado di contrastare tale visione" spiega lo strategist di Rabobank Jane Foley. "Il mercato vuole prendere nuove posizioni corte perché senza la Bce non sembra esserci nessun altro compratore sul mercato del debito sovrano europeo.

In una nota di Commerzbank si legge che "gli operatori più coraggiosi possono cominciare a vedere euro attorno a 1,3550-60, noi cominceremmo a shortare euro/dollaro a 1,3560".

ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3538/41 1,3459 DOLLARO/YEN 77,67/70 76,96 EURO/YEN 103,82/87 103,57 EURO/STERLINA 0,8546/48 0,8542 ORO SPOT 1.728,59/29,80 1.721,19/2,10

