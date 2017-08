Forex, euro in calo, attesa nuovi governi Roma, Atene

LONDRA, 15 novembre (Reuters) - L'euro in calo all'apertura delle contrattazioni europee, vicino al margine inferiore del recente trading range, con gli investitori che guardano all'evoluzione delle vicende politiche in Grecia e in Italia.

La moneta unica aveva reagito positivamente al cambio di leadership in entrambi i paesi, nella speranza dell'arrivo di azioni volte a rallentare la crisi di debito. Tuttavia il calo delle borse europee e un aumento dei rendimenti in generale non hanno favorito l'euro.

Oggi il premier incaricato Mario Monti concluderà le consultazioni con i partiti, dopo di che proporrà i nuovi ministri. Ieri ha detto che non vede l'opportunità di un governo a tempo, ma che duri fino a fine legislatura nella primavera del 2013.

I dealer vedono un range di periodo per l'euro tra 1,3484 e 1,4248 dollari e a metà mattina è attorno a 1,3550 dollari , in calo dello 0,7% dalla precedente chiusura newyorkese.

I dealer vedono un supporto a 1,36 dollari grazie ad acquisti dal Medio Oriente e dal reimpatrio di fondi da investitori europei in vista della fine dell'anno.

ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3353/54 1,3630 DOLLARO/YEN 77,05/06 77,09 EURO/YEN 104,41/45 105,09 EURO/STERLINA 0,8548/50 0,8570 ORO SPOT 1.764,05/5,76 1.779.89/0,90

