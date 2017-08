Forex, euro rialzo su dollaro in Europa, occhi a Italia, Grecia

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - L'euro in rialzo anche in apertura della seduta europea, sopra 1,36 dollari, sostenuto da acaquisti da alcuni investitori del medio Oriente.

I dealer vedono una resistenza a 1,3655 dollari, mentre un primo supporto è visto a 1,3560 dollari.

Morgan Stanley in un nota dice di vedere una stabilizzazione delle posizioni corte a 1,3760 dollari.

Attenzione per l'evoluzione della situazione politica in Italia e in Grecia. In particolare per il mercati si aspettano che in Italia venga formato al più presto un nuovo governo autorevole in grado di attuare le urgenti riforme dalle autorità europee. Ieri ha dato sollievo il fatto che l'asta di titoli a breve sia stata ciollocata interamente sebbene a tassi elevati.

Il premier greco Lucas Papademos nominerà oggi il governo di crisi chiamato a mettere in atto le drastiche misure di austerity e a trovare una soluzione per la difficile situazione politica.

In calo il dollaro contro yen attorno a 77,35 yen il livello più basso da quando le autorità giapponesi sono intervenute sul mercato forex lo scorso 31 ottobre, con stop loss viste a 77,25 yen

ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3644/48 1,3599 DOLLARO/YEN 77,36/39 77,62 EURO/YEN 105,54/63 105,57 EURO/STERLINA 0,8578/80 0,8537 ORO SPOT 1.765,89/7,20 1.759,59/0,70

