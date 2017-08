Forex, yen a minimi di 3 mesi su dollaro dopo intervento Giappone

NEW YORK, 31 ottobre (Reuters) - Lo yen è sceso ai minimi di tre mesi rispetto al dollaro dopo l'intervento delle autorità giapponesi per frenare la corsa della valuta nipponica, nonostante i trader mettano in evidenza che saranno necessari ulteriori mosse ufficiali per avere un impatto duraturo.

Il Giappone ha agito sul mercato dei cambi per la seconda volta in meno di tre mesi, vendendo lo yen che aveva toccato un altro massimo storico contro il dollaro.

Il dollaro, oltre a guadagnare circa il 3% rispetto allo yen, resta forte anche verso le altre valute, sostenuto da una nuova ondata di avversione al rischio, con i mercati azionari deboli a livello globale e i titoli di stato di paesi della zona euro come Italia e Spagna di nuovo sotto pressione.

L'euro è calo di circa l'1% rispetto al dollaro, ma è in rialzo sullo yen dopo gli interventi (+1,9%).

I trader sembrano inclini a testare quanto Tokyo sia risoluta a proseguire nella strada intrapresa, e hanno spinto il dollaro verso i 78 yen, mentre circolano rumors di possibili offerte ufficiali intorno a questa fascia di prezzo.

Si tratta di un prezzo decisamente inferiore al massimo di 79,553 yen toccato sulla piattaforma EBS.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3993/97 1,4147 DOLLARO/YEN 78,01/8,04 75,73 EURO/YEN 109,15/9,18 107,15 EURO/STERLINA 0,8716/19 0,8771 ORO SPOT 1.715,99/16,85 1.739,44/40,89

