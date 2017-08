Forex, euro in area 1,39 dollari, poco sensibile a dati Pmi

LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - Si mantiene a un soffio da 1,39 dollari la valuta unica europea, in apparenza almeno per il momento poco sensibile alla deludente lettura degli indici Pmi europei in base alla stima flash diffusa da Markit.

A pochi giorni dal nuovo vertice Ue da cui i mercati si aspettano dettagli concreti per la soluzione della crisi greca, per il potenziamanto del fondo salva-Stati e per il piano di ricapitalizzazione delle banche, la soglia di 1,39 dovrebbe fare da barriera sui grafici.

Sempre sul fronte tecnico, il primo supporto per il cross viene invece individuato dagli analisti in area 1,3873, media mobile delle ultime 21 ore.

Da Tokyo, le autorità nipponiche sono tornate a lamentare l'eccessivo apprezzamento del cambio, dicendosi pronte a un nuovo intervento.

ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3892/96 1,3863 DOLLARO/YEN 76,24/25 76,16 EURO/YEN 105,74/77 105,60 EURO/STERLINA 0,8689/89 0,8693 ORO SPOT 1.651,90/52,65 1.640,42/41,42

