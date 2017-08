Forex, euro recupera da minimi su dollaro ma impostazione fragile

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - Si risolleva con decisione dai minimi di seduta il cross dell'euro contro dollaro, riavvicinandosi alla soglia di 1,38 ma conservando un tono di fondo vulnerabile in attesa degli sviluppi sul fronte europeo.

Le evoluzioni politiche dei prossimi giorni, a cominciare dall'Eurogruppo di questo pomeriggio fino al secondo consiglio europeo in agenda mercoledì, si profilano come determinanti per sciogliere i diversi nodi circa la soluzione della crisi della zona euro.

Punto più controverso il ruolo e l'eventuale potenziamanto del fondo salva-Stati Efsf, tema su cui maggiormente sembrano lontane le posizioni dei pesi massimi Berlino e Parigi.

"Il cambio dell'euro/dollaro si muove principalmente in scia alle posizioni di breve, mentre gli istituzionali e gli investitori di lungo termine preferiscono tenersi a margine del mercato" commenta lo strategist Ubs Manuel Oliveri.

"Sui leader della zona euro c'è molta pressione da parte internazionale perché si arrivi a una soluzione e se così accadesse potremmo vedere un rimbalzo della valuta unica" aggiunge.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3795/97 1,3774 DOLLARO/YEN 76,44/45 76,83 EURO/YEN 105,41/46 105,82 EURO/STERLINA 0,8673/77 0,8722 ORO SPOT 1.643,20/3,95 1.619,00/19,75

