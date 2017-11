Forex, euro in flessione, attese deluse per vertice Ue

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - L'euro si conferma in flessione in una mattinata in cui tornano a prevalere le preoccupazioni sulla situazione debitoria europea a fronte di attese, ormai molto ridotte, sulla possibilità che il vertice europeo di questo fine settimana possa aprire la strada a un ampio piano anti-crisi.

Il senso di delusione che si respira sul mercato va di pari passo con la costruzione di nuove posizioni ribassiste sulla valuta unica, che in mattinata ha toccato un minimo di seduta sul dollaro a 1,3672, molto vicino al limite inferiore del range di oscillazione del cambio visto durante la settimana.

Ad appesantire il quadro di incertezza sono inoltre giunte stamane, da alcune fonti europee, indicazioni riguardanti il disaccordo del Fmi con Ue e Bce sulla sostenibilità del debito greco: un'ulteriore prova della crescente disparità di vedute e posizioni tra i principali soggetti in carico della gestione della crisi europea .

"Ci ritroviamo ora, ancora una volta, in un contesto di maggiore avversione al rischio. Le ricoperture e il conseguente rally della prima parte della settimana si sono esauriti in una situazione molto tesa, che non è stata certo aiutata dall'incontro d'emergenza di ieri sera (tra Merkel e Sarkozy)" spiega lo strategist di Societe Generale Kit Juckes. "Rimarremo all'interno di un range fino al vertice del fine settimana, ma credo che da qui in poi il trend dell'euro sia verso il basso".

0RE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3733/35 1,3753 DOLLARO/YEN 76,75/77 76,82 EURO/YEN 105,43/48 105,67 EURO/STERLINA 0,8744/46 0,8722 ORO SPOT 1.622,89/24,40 1.641,30/42,30

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia