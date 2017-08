LONDRA, 5 settembre (Reuters) - L'euro estende il ribasso e tocca i minimi da ottobre 2007, con gli investitori convinti che il dollaro sia un investimento più sicuro.

Alle 13,15 l'euro quota 1,4227/28 dopo un minimo a 1,4197.

"Siamo in questo clima di crescita debole con rischi di alta inflazione che non fa presagire nulla di buono per gli asset dell'area euro", dice Paul Mackel, direttore delle strategie sulle divise di HSBC.