Forex, dollaro in ribasso contro euro dopo G7, pesa azionario

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in netto ribasso contro euro dopo un incontro del G7 senza sorprese, che il mercato ha interpretato come un assenso tra i responsabili di politica economica su un graduale calo del dollaro come parte del riequilibrio dell'economia.

La performance relativamente positiva dell'azionario, nonostante i dati deboli sull'occupazione Usa, ha incoraggiato i trader ad acquistare valute percepite come più rischiose, come l'euro, e materie prime a elevato rendimento.

I primi beneficiati sono stati il dollaro australiano, sostenuto anche da indiscrezioni che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi questa settimana.

Dopo il G7 a Istanbul, i traders scommettono su un'ulteriore debolezza del dollaro che aiuti a raddrizzare gli squilibri tra paesi indebitati con elevati consumi, come gli Stati Uniti, e quelli produttori e con alti tassi di risparmio, come la Cina.

Il dollaro tiene contro yen. I timori di un intervento della banca centrale giapponese bloccano un apprezzamento della divisa, spingendo i traders ad acquistare altre valute, come euro e sterlina.

"Il G7 ha di fatto ripetuto il suo mantra, ma non c'è niente di nuovo", dice Johan Javeus, strategist di SEB a Stoccolma.

"E l'azionario non è così debole in Asia... sembra che potremmo avere una certa propensione al rischio questa settimana e questo spingerebbe l'euro/dollaro al rialzo".

Alle 10,25 il dollaro index, una misura del valore del biglietto verde contro le principale sei valute, tratta a 76,851 .DXY in calo dello 0,3%.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4624/25 1,4569

DOLLARO/YEN JPY= 89,82/84 89,80

EURO/YEN EURJPY= 131,31/1,37 131,54

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9157/59 0,9165

ORO SPOT XAU= 1.005,10/6,30 1.001,30