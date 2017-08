Forex, dollaro poco mosso in attesa dati lavoro Usa,giù sterlina

LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Il dollaro è poco mosso nella seduta europea in una giornata in cui i rialzi di azionario, commodity e rendimenti dei titoli di stato raffreddano l'appeal dal biglietto verde, generalmente percepito come investimento più sicuro.

La crescente incertezza politica in Gran Bretagna, dove in settimana si è registrata un'ondata di dimissioni dal governo di Gordon Brown alimentando le speculazioni che lo stesso primo ministro possa presto lasciare l'incarico, colpisce la sterlina.

Intanto la ripresa dell'economia globale dal fondo toccato nel primo trimestre continua a un ritmo più confortevole spingendo al rialzo le borse, le commodity e i rendimenti dei bond a lungo termine.

Ieri i dati sui sussidi di disoccupazione Usa hanno suggerito che l'emorragia di posti di lavoro nella principale economia del mondo potrebbe essere in fase di rallentamento, mentre si attendono nuovi indizi più tardi in giornata con le statistiche mensili sul mercato del lavoro a maggio.

Intorno alle 10,15 l'indice del dollaro, che misura la performance del biglietto verde contro un paniere di sei altre valute, è sostanzialmente piatto, dopo aver toccato i minimi dell'anno martedì.

ORE 10,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4193/95 1,4177

DOLLARO/YEN JPY= 96,68/69 96,60

EURO/YEN EURJPY= 137,23/26 136,96

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8844/50 0,8772

ORO SPOT XAU= 979,20/0,20 979,10