Forex, dollaro e yen in rialzo, focus su Boe e Bce

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Dollaro e yen in rialzo sulla maggior parte delle altre valute, dopo le perdite indotte ieri dalla decisione della Federal Reserve di confermare uno scenario futuro di bassi tassi di interesse, in un clima di prudenza in vista delle decisioni di politica monetaria di Boe e Bce in agenda oggi.

"Dopo i forti guadagni dell'euro e delle valute a maggior rischio stimolati dalle dichiarazioni della Fed, non sorprende vedere un po' di prese di profitto, soprattutto vista la debolezza di azionario e materie prime", dice Michael Klawitter di Commerzbank a Francoforte. "Mi sembrano solo realizzi, niente di più", aggiunge.

Intorno alle 10,25 l'indice sul dollaro .DXY, che misura il biglietto verde contro un basket di valute, sale dello 0,2%, in recupero dai minimi di ieri.

L'euro EUR= cede lo 0,2% a 1,4844 dollari dopo il progresso di oltre l'1% archiviato ieri. Sullo yen, cede lo 0,8% EURJPY=R dopo un rialzo, la scorsa seduta, di oltre l'1,4%.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4842/47 1,4870

DOLLARO/YEN JPY= 90,16/18 90,74

EURO/YEN EURJPY= 133,78/82 134,92

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8969/71 0,8975

ORO SPOT XAU= 1.089,40/0,20 1.092,35/3,15