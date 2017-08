Forex, dollaro cala dopo G7, pesa azionario, sale dlr Australia

NEW YORK, 5 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in netto ribasso contro euro dopo che l'incontro del G7 ha rafforzato l'idea che i responsabili di politica economica siano d'accordo su un graduale deprezzamento del biglietto verde come parte del riequilibrio dell'economia.

Il buon andamento dell'azionario ha ridotto la domanda per attività sicure, mettendo il dollaro sotto pressione.

Bene il dollaro australiano, sostenuto anche da indiscrezioni di stampa secondo le quali la banca centrale potrebbe aumentare i tassi questa settimana.

Il G7 di Istanbul non ha nulla per alleviare le preoccupazioni sulla debolezza del dollaro. I trader scommettono su ulteriori ribassi che aiutino a raddrizzare gli squilibri tra paesi indebitati con elevati consumi, come gli Stati Uniti, e quelli produttori e con alti tassi di risparmio, come la Cina.

"Il G7 è stato molto rumore per nulla", dice Boris Schlossberg, direttore della ricerca a GFT Forex di New York. "Il mercato ha ignorato i timori di interventi verbali e ha continuato a acquistare euro e a vendere dollari".

Alle 15,25 il dollaro index, una misura del valore del biglietto verde contro le principale sei valute, tratta a 76,889 .DXY in calo dello 0,1%.

ORE 15,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4610/11 1,4569

DOLLARO/YEN JPY= 89,72/77 89,80

EURO/YEN EURJPY= 131,08/1,13 131,54

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9170/73 0,9165

ORO SPOT XAU= 1.005,30/6,30 1.001,30